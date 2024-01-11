لمرورها بأزمة نفسية.. فتاة تنهي حياتها شنقا داخل منزلها بالفيوم

أنهت فتاة حياتها شنقا داخل غرفة نومها بمسكن اهليتها بقرية الرواشدية بمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتحري حول الواقعة وملابساتها ومباشرة التحقيق.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من غرفه عمليات شرطة النجدة بالمحافظة جاء فيه ورود بلاغ من أحد المواطنين والمقيم بقرية الرواشدية بمركز الشواشنة بأنتغحار ابنته شنقا داخل غرفة نومها.



على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ وبالمعاينة تبين أن الجثة لفتاة تدعى " أيه هلال احمد محمد "، 17 سنة وذلك لمرورها بازمة نفسيه.

نقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى ابشواي المركزي وبالكشف الطبي عليها تبين أن سبب الوفاة خنق بالرقبة، وبسؤال والد الفتاه اقر بأن الفتاه كانت بغرفتها وقامت بشنق نفسه، وعندما شعرا أفراد أسرته بتأخرها توجهت والدتها إلى غرفة ابنتها فوجئت بأنها معلقة من رقبتها بإشارب في سقف الغرفة فأنزلها وأبلغ الشرطة، مضيفا أنها كانت تعاني من بعض الاضطرابات النفسية.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة وإن كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بدفن الجثمان فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن.