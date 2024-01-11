ضبط 612 علبة سجائر وأدوات كهربائية مجهولة المصدر بالإسكندرية

شنت إدارة تموين شرق بالإسكندرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة و إشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة حملة تموينية على جميع أسواق المنطقة والمخابز البلدية.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر حيازة و بيع سجائر مجهولة المصدر و تم مصادرة و٦١٢ علبة أنواع مختلفة، و١٨٠٠ فلتر سجائر مجهول المصدر.

كما تم تحرير محضرين عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية، وتحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

وعلى النحو التالي شنت إدارة التجارة الداخلية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية و فريق العمل التابع له حملات على نطاق المحافظة أسفرت عن تحرير محاضر لمحلات أدوات كهربائية لحيازتهم أدوات كهربائية مجهولة المصدر و تم مصادرة الأصناف و الكميات ومنها ١٣٠ لفة سلك، و١٥٠٠ وش مفتاح كهرباء، و٢٤٠ مفتاح قاطع تيار، و١٠ لفة كابل، و ٦٠ كشاف كهربائي، و١٤٠ لمبة ليد، و ١٠ باريزة كهرباء.

وبالاشتراك مع إدارة تموين وسط تم ضبط ٢ طن سكر مجهول المصدر لعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

جاء ذلك بناء على أوامر من المهندس احمد إبراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق، وتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.