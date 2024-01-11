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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مران فيوتشر.. الجهاز الفني واللاعبون يحتفلون بعيد ميلاد علاء ميهوب

من احتفال لاعبي فيوتشر
من احتفال لاعبي فيوتشر بعيد ميلاد علاء ميهوب
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احتفل الجهاز الفني لفريق فيوتشر ولاعبو الفريق، بعيد ميلاد علاء ميهوب مدير الكرة بالفريق  الذى يوافق اليوم، وذلك على هامش التدريب المسائي اليوم.

وحرص اللاعبون على التقاط صورة جماعية مع ميهوب، متمنين له التوفيق والنجاح في الأعوام الجديدة المقبلة له ومع الفريق .

ويستعد فريق فيوتشر بقيادة مدربه ريكاردو فورمورسينيو لمباراة سموحة يوم 16 يناير الجاري، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولي ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة .

وكان فريق فيوتشر قد خسر في الجولة الأولي أمام فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0، على استاد القاهرة الدولي.

وتضم المجموعة الأولي فرق، فيوتشر، سموحة السكندري، الاتحاد السكندري، وفريق بلدية المحلة .

فيوتشر علاء ميهوب ريكاردو فورمورسينيو أيمن مصطفى