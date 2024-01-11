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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس آسيا.. قطر تستهل مشوار الدفاع عن اللقب بقائمة هجومية

قطر
قطر
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تنطلق فى تمام السادسة من مساء غد الجمعة منافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023، والتى تستضيفها قطر فى الفترة من 12 يناير الجارى وحتى 10 فبرابر المقبل، باستضافة المنتخب القطرى صاحب الأرض والجمهور، نظيره اللبنانى، على ملعب "لوسيل".

ويدخل المنتخب القطرى بقائمة هجومية يعتمد عليها الإسبانى بارتلومي ماركيز لوبيز، فى البطولة العرق داخل آسيا، يسعى من خلالها الحفاظ على اللقب الذى حصدة بالإمارات فى نسخته الأخيرة 2019.
جاءت قائمة العنابى كالتالى: 
حراسة المرمى: مشعل برشم ، سعد الشيب ، وصلاح زكريا .
خط الدفاع: بيدرو ميجيل ، طارق سلمان ، المهدي علي ، لوكاس منديز ، بوعلام خوخي ، سلطان البريك ، همام الأمين ، بسام الراوي .
خط الوسط: أحمد فتحي ، جاسم جابر ، عبد العزيز حاتم ، حسن الهيدوس ، علي أسد ، محمد وعد ، مصطفى مشعل ، خالد محمد .
خط الهجوم: أكرم عفيف ، خالد منير ، يوسف عبدالرزاق ، أحمد الجانحي ، أحمد علاء ، المعز علي ، إسماعيل محمد .

وسيلعب منتخب قطر ضمن منافسات المجموعة الأولى في كأس آسيا، بجانب لبنان والصين وطاجيكستان.

كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم 2023 قطر قائمة العنابى كالتالى