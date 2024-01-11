أعلن جمال زين العابدين، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، عن شروط الترشح للأمهات المثاليات 2024.

ننشر شروط الترشح للأمهات المثاليات لعام 2024 في بورسعيد

وأشار "زين العابدين" إلى أنه جرى بدء تلقي طلبات الترشيح لاختيار: الأم المثالية، والأم البديلة، والأم لذوي الاحتياجات الخاصة، والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة متميز في أحدى المجالات الرياضية والفنية والعلمية، والأم لابن من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وأم حاصلة على مشروع التمكين الاقتصادي، لافتا أنه سيجرى تلقي طلبات الترشح حتى يوم 18 يناير 2024.

وأوضح أن الشروط الواجب توافرها بالنسبة للأم: السن لا يقل عن 50 عاما في 31 ديسمبر 2023، والالمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء، وجميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي ويستثنى الابن المعاق ذهنيا وغير قابل للتعلم، وأن يكون لديها قصة للعطاء موضحة بها الكفاح والمعاناة، وتقدم قيد عائلي للأسرة.

وشدد على أنه هذا العام يجوز أن تكون الأم من العاملين بقطاع الشئون الاجتماعية أو من الخارجين على المعاش أو من أقاربهم.