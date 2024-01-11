السبت.. العرض الأول لفيلم "ٱية" بسينما الهناجر

يقيم نادى السينما المستقلة التابع للمركز القومى للسينما العرض الأول لفيلم «آية» إخراج أيمن صفوت، وذلك يوم السبت المقبل، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام السادسة مساء.



الفيلم يتناول قصة البطلة "آية عاصم"، طفلة أصيبت بالسرطان فى سن صغيرة، ورحلة علاجها من المرض، وتحديها له فى مستشفى57357، وإصرارها على قهره والتغلب عليه، وتحقيق حلمها بالشفاء منه، وانتصارها عليه، وتفوقها فى دراستها رغم مرضها، ودخولها كلية الصيدلة، وتخرجها منها ، ثم عودتها إلى المستشفى، ولكن ليس كمريضة، بل كصيدلانية تعمل بها، وتساهم فى علاج الأطفال الصغار، وتقديم الدعم المعنوى لهم، ومساعدتهم فى التغلب على صعوبات العلاج، وزرع الأمل فيهم بالشفاء.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي لمناقشة الفيلم مع صناعة والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، السبت الثانى من كل شهر، تحت ادارة الناقد السينمائي أحمد عسر فنياّ.