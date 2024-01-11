صور.. دعم 50 أسرة في اطسا ضمن حملة "ستر ودفا وإطعام"

نظمت جمعية الأورمان إحتفالية كبرى بقاعة برج العرب بإطسا بمحافظة الفيوم، لدعم 50 أسرة ضمن الاسر الاولى بالرعاية بقرية دفنو ، بحضور رمضان ابو حامد، مدير إدارة الشئون الاجتماعيه بمركز اطسا، وذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم.

تضمنت الاحتفالية توزيع عدد 250 بطانية ولحاف بواقع عدد 3 بطاطين و2 لحاف لكل أسرة، فضلا عن توزيع 500 قطعة ملابس، و50 سلة إطعام الدفا بواقع سلة كبيرة لكل أسرة.

جاء ذلك تزامنا مع إطلاق جمعية الاورمان حملة "ستر ودفا وإطعام" فى جميع قرى ومراكز محافظة الفيوم، بهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين وسلال اطعام الدفا لمجابهة فصل الشتاء.

وأكد رمضان ابو حامد، مدير إدارة الشئون الاجتماعيه بمركز اطسا، انه تنفيذاً لتعليمات جبريل عبدالوهاب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، تم تنظيم الاحتفالية لدعم 50 أسرة بالفيوم، مؤكداً بالدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مؤسسات المجتمع المدنى فى تحقيق التكافل الإجتماعى خلال فصل الشتاء لحماية الأسر غير القادرة من السقيع وبرد الشتاء فضلا عن تخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة الموطنين.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيري موسمي أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع مئات الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين فى محافظة الفيوم.

يذكر أن جمعية الأورمان تطلق سنويًا 3 حملات خيرية موسمية وهى حملة توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، وحملة توزيع كراتين رمضان من المواد الغذائية مع قدوم شهر رمضان المبارك وحملة توزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة عقب عيد الأضحي المبارك من كل عام.

1fd6bf3e-d2db-421e-b327-4d1466518cb3