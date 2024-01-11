بحضور 18 دولة عربية.. رئيس البريد المصري يترأس الاجتماع الـ44 للجنة العربية الدائمة

ترأس الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الاجتماع الـ(44) للجنة العربية الدائمة للبريد، بحضور رؤساء الإدارات البريدية من 18 دولة عربية وممثل المدير العام للاتحاد البريدي العالمي السيد هاشم الحاج، والوزير المفوض خالد والي مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومختار الشاذلي المستشار الإقليمي للاتحاد البريدي العالمي المكلف بالمنطقة العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

خلال كلمته نقل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري ورئيس اللجنة العربية الدائمة للبريد، تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجميع الدول المشاركة؛ مؤكدا أهمية تعزيز التعاون العربي في قطاع البريد وتكثيف جهود الدول العربية من خلال إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية العربية لتبادل الخبرات والتجارب البريدية واللوجستية وتعزيز سبل التعاون بين البلدان العربية والخروج بأفضل النتائج والمقترحات التي تعبر عن مصالح البلدان العربية وعرضها بالاتحاد البريدي العالمي.

وأوضح “فاروق” أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها الرابعة والأربعين تحمل أهمية كبيرة؛ حيث إنها تتناول مناقشة محاور وموضوعات هامة تعزز التعاون العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تواجه القطاع البريدي خلال الفترة الحالية، وكيفية التغلب عليها، وتقديم حلول وخدمات مبتكرة لخدمة المواطنين في جميع البلدان العربية في إطار توصيات الاتحاد البريدي العالمي لخطة التنمية الإقليمية المخصصة للبلدان العربية؛ بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز التجارة الإلكترونية بجميع البلدان العربية.

وأشار رئيس مجلس إدارة البريد المصري إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة إصدار طابع بريد عربي مشترك عن غزة يوثق الأحداث الجارية في غزة ويعبر عن تضامن البلدان العربية مع القضية الفلسطينية، كما تم اعتماد نظام أجور بريد الرسائل والطرود والبريد العاجل لعام 2024، إلى جانب مناقشة خطة التنمية الإقليمية العربية 2022 - 2025، وكذلك مناقشة تقرير اجتماعات مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي للجلسة الرابعة في نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى عرض نتائج المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي والذي أقيمت فعالياته في أكتوبر الماضي بالرياض، مهنئا المملكة العربية السعودية الشقيقة على نجاح استضافة المؤتمر بهذا الشكل المشرف.

كما هنأ الإدارات البريدية العربية التي حققت إنجازات ونتائج مشرفة وفقًا للمؤشر المتكامل للتنمية البريدية لعام 2023 الصادر عن الاتحاد البريدي العالمي.

وأعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للمؤتمر الثامن والعشرين للاتحاد البريدي العالمي العام القادم متمنيا نجاح المؤتمر مؤكدا ثقته في خروج المؤتمر بالشكل المشرف للمنطقة العربية، ودعم البريد المصري الكامل لدولة الإمارات.



من جانبه أكد الوزير المفوض خالد والي، مدير إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية؛ أهمية هذه الدورة من اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد حيث إنها الأولى بعد المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي الذي استضافته مدينة الرياض خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وتابع: حيث تم استعراض كافة مخرجات هذا المؤتمر، معربا عن سعادته بالمشاركة الفاعلة للبلدان العربية في هذا المؤتمر الذي شهد موقفا موحدا للبلدان العربية تجاه موضوعات محورية أهمها فتح أبواب الاتحاد البريدي العالمي أمام الأطراف الفاعلة، وزيادة الميزانية السنوية للاتحاد، وخطة المنتجات المتكاملة وأهمية تقييم أثر ذلك على البلدان العربية، وبحث آليات دعم الإدارات البريدية العربية لمواجهة التحديات التي تفرضها عليها التكنولوجيا المتقدمة وبحث سبل تحويل هذه التحديات إلى فرص لتطوير القطاع البريدي العربي.

جدير بالذكر أن اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد هي لجنة منبثقة من مجلس الوزراء العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقد سبق اجتماع اللجنة في دورتها الحالية اجتماعات تحضيرية لفرق العمل التابعة لها خلال الفترة من 8 إلى 9 يناير الجاري.