السبت.. 5 مطربين يتغنون بألحان منير مراد على مسرح الجمهورية

يقام في الثامنة من مساء السبت المقبل، حفلا فنيا جديدا بقيادة المايسترو محمد الموجي، على مسرح الجمهورية، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد الموسيقار الراحل منير مراد.

يتغنى المطربون محمد متولي، وفرح الموجي، وأحمد صبري، وحنان عصام، ونهى حافظ، بباقة متنوعة من أعمال الموسيقار منير مراد المميزة.

تنوعت مواهب الفنان منير مراد بين التمثيل، والغناء، والتلحين، فحملت الحانه وأعماله السينمائية الطابع الاستعراضي الراقص.

ولد الفنان منير مراد فى يناير عام 1922، وهو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد.

بدأ مراد مشواره الفنى كعامل كلاكيت، ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً خلال أربعينيات القرن الماضى، وكانت بدايته الحقيقية بأغنية "واحد..اتنين" للفنانة شادية، التي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام.

وضع منير مراد أشهر الحان الاستعراضات، كما قدم وشارك فى عدد من الأفلام السينمائية، ورحل عن عالمنا فى أكتوبر عام 1981.