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الجمعة 12 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط ‏59971 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

ضبط 59971 مخالفة
ضبط 59971 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 59971 مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:
 (11614) مخالفة تجاوز السرعة المقررة (590) مخالفة السير بدون تراخيص (70) دراجة نارية مخالفة (1447) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة (20) مخالفة موقف عشوائى (13) مخالفة شروط التراخيص.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 

يأتي ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .

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