السبت.. الأوبرا تحتفل بذكرى ميلاد منير مراد على مسرح الجمهورية

في إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفاء بايقونات الموسيقى والغناء تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بذكرى ميلاد الموسيقار منير مراد خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو محمد الموجي وذلك في الثامنة مساء السبت 13 يناير على مسرح الجمهورية .

يتضمن البرنامج باقة مختارة من اعمال منير مراد والتى حملت طابعا خاصا يؤديها أحمد صبري ، محمد متولي ، حنان عصام ، نهى حافظ ، فرح الموجي.

يذكر أن منير مراد فنان متعدد المواهب والتى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين، حملت الحانه وأعماله السينمائية الطابع الاستعراضي الراقص، ولد فى يناير 1922 وهو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، بدأ مشواره الفنى كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً خلال اربعينيات القرن الماضى ، كانت بدايته الحقيقية بأغنية واحد..اتنين للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام ، وضع أشهر الحان الاستعراضات كما قدم وشارك فى عدد من الافلام السينمائية وتوفى فى أكتوبر عام 1981.