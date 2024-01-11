أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسيوط والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
و تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تشغيل قطار 3502 القاهرة / أسيوط بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:30 صباحاً ويصل محطة أسيوط الساعة 07:25 صباحاً ، وتشغيل قطار 3503 أسيوط / القاهرة يقوم من محطة أسيوط الساعة 12:15 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءاً بنفس التركيب الوارد به قطار 3502 لمحطة أسيوط طبقاً للجداول المرفقة .
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السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسيوط
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسيوط والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسيوط والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.