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الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد : تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة - أسيوط

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تشغيل خدمة جديدة بالوجه القبلي بعربات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسيوط والعكس، وذلك في إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.
و تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تشغيل قطار 3502 القاهرة / أسيوط بتركيب 8 عربات ثالثة مكيفة يقوم من محطة القاهرة  الساعة 01:30 صباحاً ويصل محطة أسيوط الساعة 07:25 صباحاً ، وتشغيل قطار 3503  أسيوط / القاهرة  يقوم من محطة أسيوط الساعة 12:15 ظهراً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:00 مساءاً بنفس التركيب الوارد به قطار 3502 لمحطة أسيوط طبقاً للجداول المرفقة  .

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