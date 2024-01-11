الصناعات الغذائية: تنفيذ مبادرة المسار الأخضر لدعم شركات التصنيع الزراعي

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامجا تدريبيا لشركات أعضاء الغرفة لتنمية المهارات المهنية للعاملين بقطاع التصنيع الزراعي، علي مدار 3 أيام من 9 - 11 يناير الجاري.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، إن البرنامج يتم بالتعاون مع مشروع تعزيز الأعمال الزراعية بالريف المصري "إيراس" الزراعي بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويستهدف من 20 متدرب من الشركات اعضاء الغرفة فى الدورة الواحدة.

وأضاف البسيوني، ان الغرفة تسعي الي توفير البرامج المتنوعة التي تساهم في تطوير العاملين بالقطاع ورفع كفاءة اداءهم وتعزيز مهارتهم المهنية بجانب المهارات الفنية حيث ان سوق العمل اصبح شديد المنافسة وان امتلاك المهارات الفنية لم يصبح كافياً للتميز .

وقالت ريهام غازي مدير إدارة التدريب بالغرفة، إن البرنامج يأتي ضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والتي يتم توفيرها بدون تكلفه للأعضاء وبعد التعرف علي احتياجاتهم التدريبية علي ارض الواقع من خلال الاستبيانات والزيارات الميدانية ولفتت أن الغرفة تستهدف تقديم العديد من برامج التدريب من خلال التعاون المشترك مع الجهات التنموية الدولية ويتم اعداد الخطة السنوية لكافة البرامج المتاحة ويتم الاعلان عنها شهريا.

واضافت بانه يتم حاليا تنفيذ مبادرة المسار الأخضر بهدف دعم شركات التصنيع الزراعي علي التوافق مع متطلبات واشتراطات سلامة الغذاء، ونجحت المبادرة بالفعل في مساندة الشركات للإدراج بالقائمة البيضاء للهيئة القومية لسلامة الغذاء. وجاري الاعداد حاليا بالتعاون مع مشروع ايراس لإطلاق برنامج تدريبي خلال الشهر الحالي حول متطلبات التتبع والاستدعاء في القطاع الغذائي يستهدف 200 شركة غذائية.

من جانبه اشار الدكتور أحمد جلال، مدير سلامة الغذاء والتغذية بمشروع إيراس، إلي الشراكة الاستراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية في توفير برامج التدريب وتقديم برامج الدعم الفني لشركات التصنيع الزراعي، والاثار الايجابية لتلك الأنشطة علي معدلات الإنتاج والتصدير.

واضاف الي أن المرحلة القادمة من المشروع سوف تشمل الربط بين المصنعين والمورد الأولي بهدف تحسين وتطوير سلسلة القيمة، لافتاً إلى أن مشروع تعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري “الغذاء للمستقبل"، يتم تنفيذه في 17 محافظة بهدف الي تشجيع وتنمية الأعمال التجارية الزراعية، وتحسين سلسلة القيمة للمحاصيل البستانية وزيادة الإنتاجية لصغار المزارعين ومصنعي الأغذية وتحسين جودة الصادرات الزراعية وكذا زيادة نطاق الوصول إلى خيارات الغذاء الصحي لتحسين التغذية للنساء والأطفال في المناطق الريفية.