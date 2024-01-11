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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

استمرار حبس المتهمين بالشروع فى سرقة ٣ طلاب بالإكراه بالجيزة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس 3 أشخاص متهمين بالشروع في سرقة 3 طلاب بالإكراه بالطريق العام بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من 3 طلاب مفاداه بأنهم أثناء سيرهم بالطريق العام اعترضهم 3 أشخاص محاولين سرقتهم بالإكراه بدائرة القسم.
وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة وبحوزتهم سلاح أبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

محكمة جنح شمال الجيزة قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة