وسام أبو علي يظهر في تدريبات الأهلي

تشهد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الخميس، الظهور الأول للصفقة الجديدة وسام أبو علي، الدنماركي ذو الأصول الفلسطينية وسام أبو علي بعد اجتياز اللاعب الكشف الطبي والإعلان عن الصفقة.

ووصل وسام أبو علي للقاهرة مساء الثلاثاء الماضي رفقة أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، ووكيل أعماله.

وتواجد وسام أبو علي في مقر النادي الأهلي وقام بتصوير الفيديو الخاص بتقديمه رسميا لاعبا بالنادي الأهلى.

ويعود الأهلي للتدريبات اليوم عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات والتتويج بكأس السوبر المصري.

ويغيب عن تدريبات الأهلي 10 لاعبين من لتوجدهم في معسكر المنتخب الوطني ومنتخبات بلادهم، استعدادا لبطولة كأس أمم إفريقيا التي تقام في كوت ديفوار، بداية من الثالث عشر من شهر يناير وحتى الحادي عشر من شهر فبراير..

ويتواجد 7 لاعبين في منتخب مصر وهم: محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني ومروان عطية وإمام عاشور ومحمود عبد المنعم كهربا، والثلاثي بيرسي تاو في منتخب جنوب إفريقيا، وأليو ديانج مع منتخب مالي، وعلي معلول لمنتخب تونس.