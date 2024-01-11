اليوم.. الأهلي يستأنف التدريبات بقياسات بدنية وطبية بعد انتهاء الراحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادًا للارتباطات المقبلة بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل .

وتوقفت منافسات الدوري الممتاز، ودوري أبطال إفريقيا خلال الفترة الحالية بسبب إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا.

ويخضع لاعبو الأهلي لقياسات بدنية وطبية قبل التدريبات الجماعية، مساء اليوم الخميس بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب العودة من الإمارات بعد التتويج بكأس السوبر المصري للأبطال الذي أقيم في ديسمبر الماضي.

ويغيب عن تدريبات الأهلي اللاعبين الدوليين المتواجدين مع منتخب مصر بالإضافة للثلاثي الأجنبي على معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو.