رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطان عمان بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه مقاليد الحكم، معربًا عن أصدق تمنياته له بموفور الصحة ودوام العافية.

جاء ذلك بمناسبة الذكرى الرابعة لتولِّي السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مقاليد الحكم والتي تصادف 11 يناير من كل عام.

وأشاد "العسومي" بما حققته السلطنة من نهضة تنموية شاملة تحت قيادة السُّلطان هيثم بن طارق خلالَ الأعوامِ الأربعةِ الماضيةِ، متمنيا للسلطنة وشعبها العزيز دوام الاستقرار والتقدم والرخاء تحت قيادة جلالته.