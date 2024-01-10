كأس السوبر الإسباني.. مباراة ريال مدريد وأتلتيكو إلى شوطين إضافيين

اتجهت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد إلى شوطين إضافيين، بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 3-3، الذي يقام بينهما حاليًا على ملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما، حيث افتتح التسجيل، ماريو هرموسو لصالح أتلتيكو مدريد في الدقيقة السادسة من صناعة أنطوان جريزمان.

وأدرك المدافع الألماني أنطونيو روديجير، التعادل للملكي في الدقيقة 20 من صناعة لوكا مودريتش، ثم أضاف زميله فيرلاند ميندي الهدف الثاني في الدقيقة 29 بلمسة رائعة بعد تمريرة من الظهير داني كارفخال.

ورد جريزمان بهدف التعادل للأتلتي في الدقيقة 37، بعدما تلاعب بلاعبي ريال مدريد بمهارة رائعة من صناعة رودريجو دي باول.

وفي الشوط الثاني، أعاد روديجير مدافع الميرينجي، المنافس للمقدمة من جديد بهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

وأنقذ الظهير الأيمن داني كارفخال، ريال مدريد من الهزيمة بهدف في الدقيقة 85، قبل أن تنتهي المباراة بـ5 دقائق.

ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني بصفته وصيف الدوري الإسباني وحامل لقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يخوض أتلتيكو مدريد البطولة، بعدما احتل المركز الثالث في الليجا الإسبانية.