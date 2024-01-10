عبد المنعم سعيد: جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي مستمرة مقابل حل الدولتين

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن الاحتلال الإسرائيلي يعمل على تصعيد الوضع سواء في قطاع غزة، أو من خلال اغتيال قيادات كبيرة من حزب الله، بالإضافة لاغتيال قيادات من حماس في الداخل السوري، مشيرًا إلى أن عمليات الاغتيال جزء مهم المشاكسة والتحضير للعمليات القادمة.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن العنف الإسرائيلي في شمال وجنوب غزة لم يتهاون لحظة واحدة منذ بداية الحرب على القطاع، مضيفًا أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زار المنطقة للمرأة الرابعة، وتحدث على حق إسرائيل في الدفاع عنها نفسها، وعلى الجانب الآخر تحدث على ضرورة توسيع تقديم المساعدات إلى قطاع غزة، والسماح بعودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مرة أخرى، وهناك بعثة أممية بدأت تستعد لهذا الأمر.

ولفت إلى أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية شملت الحديث على أن جهود التطبيع السعودي الإسرائيلي مستمرة في مقابل حل الدولتين، وقيام الدولة الفلسطينية .

وتابع أن الحوثيين يعملون على مشاكسة القوات المتحالفة بقيادة الولايات المتحدة في البحر الأحمر، وحدثت بعض الصدمات أدت لإغراق بعض الزواق التابعة للحوثيين، مضيفًا أن هناك ضربات حدثت من قبل الحشد الشعبي في العراق، وسوريا لدولة الاحتلال، وهذا قد يؤدي إلى المزيد من التصعيد في المنطقة.