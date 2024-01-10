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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض الخيري الثالث للملابس لطلاب الجامعة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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افتتح الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية  المعرض الخيري السنوي الثالث  للملابس الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ويشارك به جميع الكليات.

رافق رئيس الجامعة الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حاتم سيد أحمد عميد كلية الحاسبات والمعلومات والدكتور أسامة عبد الرؤوف عميد كلية  الذكاء الإصطناعي والدكتورة ندية القاضي عميد كلية الإعلام والدكتور حسن عليوة عميد كلية العلوم  وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن تنظيم هذا المعرض السنوى يأتى في إطار  الرعاية الإجتماعية  للطلاب  ويهدف   إلي توفير احتياجاتهم من الملابس دون مقابل مادي، و ذلك ضمن خطة الجامعة وأنشطة رعاية الشباب وإدارة التكافل الاجتماعى لتخفيف العبء عن الطلاب وأسرهم وتقديم مختلف المتطلبات التى يحتاجها الطلاب.

واشاد القاصد بروح التكافل وجهود المتبرعين وفاعلي الخير في تنظيم المعارض الخيرية التي تهدف  إلى تقليل العبء عن كاهل أولياء الأمور وتوفير منتجات جيدة  ومناسبة  تليق بصورة الطالب والطالبة الجامعية.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة تكرار هذه المعارض الناجحة لتوسيع دائرة الاستفادة للطلاب الأكثر استحقاقاً.

أشرف على المعرض الدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب و سمر الشباسي مدير إدارة التكافل الاجتماعي ولمياء عبد  الرحمن امين كلية الحاسبات ونسرين عبد الهادي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

أحمد القاصد أعضاء هيئة التدريس التكافل الإجتماعى الذكاء الاصطناعي خدمة المجتمع وتنمية البيئة