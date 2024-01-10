إحالة 4 عاملين للتحقيق بسبب الغياب في الوحدة الصحية بالبساتين في دمياط

تابع اليوم الأربعاء، الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط جولاته المرورية على المراكز الطبية بالمرور على وحدة البساتين بادارة كفر البطيخ الصحية؛ وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بالوحدة، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

بالإضافة إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتوافر الطعوم بالمركز والاستعداد لجلسات التطعيمات.

وخلال مرور وكيل الوزارة على الوحدة قام بتحويل ٤ من العاملين بها الى التحقيق وذلك لعدم تواجدهم بعملهم مؤكدا على استمرار المرورات الدورية على جميع المراكز الطبية بالمحافظة ومتابعة تقديم الخدمات الصحية بها و مكافأة المجيدين ومعاقبة المقصرين .

ومن الجدير بالذكر ان الوحدة الصحية بالبساتين تخدم 33666 نسمة و الاستقبال والطوارئ - العيادات الخارجية - عيادة الأسنان - متابعة الأطفال - متابعة الحوامل - تنظيم الأسرة والمشورة - المعمل - الصيدلية - إصدار شهادات المواليد والوفيات - التطعيمات - خدمات الصحة المدرسية - التثقيف الصحى - خدمات صحة البيئة - صرف الألبان الصناعية.

بالاضافة الي خدمات المبادرات الرئاسية الصحية و التى تشمل دعم صحة المرأة - الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والأعتلال الكلوى - صحة الأم والجنين - الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية - الكشف المبكر عن ضعف السمع بحديثى الولادة - الكشف المبكر عن الأورام السرطانية - فحص المقبلين على الزواج - الرعاية الصحية والنفسية للمسنين - حملة قلبك أمانة.

تحرك اليوم الأربعاء الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط في جولة ميدانية مفاجئة في وحدة الرياض بادارة كفر البطيخ

و ذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة و تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

بالاضافة الى توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات

و قد أحال وكيل وزارة الصحة بدمياط ١٣ من العاملين بالوحدة للتحقيق و ذلك لانصرافهم بدون اذن مؤكدا على انه لا تهاون مع تقصير اى فرد فى

عمله .