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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الإسكندرية: وجود ميداني لجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع حالة الطقس

أمطار الإسكندرية
أمطار الإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات سقوط الأمطار الحالية.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي وجميع المسؤولين التنفيذيين بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد كثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

ومن الجدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة  لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125. 

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