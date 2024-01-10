محافظ الشرقية يحيل 26 موظفًا بالواحدات الصحية بمركز الحسينية للتحقيق

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الصحية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الإستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الصحية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه قام عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الصحية بمركز الحسينية لمتابعة سير إنتظام العاملين بها والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل المحددة.

أسفرت أعمال اللجان عن عدم تواجد ١٨ من العاملين بمقر الإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك الغياب.

وعدم تواجد ٦ من العاملين بمقر المركز الطبي التابع للإدارة الصحية بمركز الحسينية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

بالإضافة الي عدم تواجد ٢ من العاملين بمقر الوحدة البيطرية بصان الحجر القبلية التابعة للإدارة البيطرية بالحسينية وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، كذلك التحقيق مع مسؤول سجلات الحضور والانصراف بالوحدة لعدم التسديد قرين أسماء بعض العاملين بخانة الإنصراف.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لإتخاذ ما يلزم قانونًا حيالهم.