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الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية  أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (2) قضية.
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2073) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط (26) قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (203) حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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