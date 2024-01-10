حصيلة 24 ساعة.. ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط (2) قضية.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (2073) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط (26) قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (203) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (4) قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.