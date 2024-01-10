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الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد الأزمة مع إثيوبيا.. شيخ محمود يزور مقر الجيش الصومالي | صور

الرئيس الصومالي
الرئيس الصومالي
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زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليوم الأربعاء مقر الجيش الصومالي، في ظل تصاعد الأزمة مع إثيوبيا، بعد توقيعها مذكرة التفاهم مع المنطقة الانفصالية "أرض الصومال" في الأول من يناير الجاري التي تقضي بمنح أديس أبابا 20 كم من ساحل البحر الأحمر، لمدة 50 عاما.

والتقى الرئيس شيخ محمود بقائد الجيش الصومالي اللواء إبراهيم شيخ محي الدين ومسؤولين عسكريين كبار آخرين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وتلقى الرئيس الصومالي آخر مستجدات العمليات الجارية ضد حركة الشباب الإرهابية، إلى جانب استماعه لتقارير من قادة القوات الجوية والبحرية الصومالية، التي تلعب دورًا حيويًا في دعم القوات البرية وتأمين الحدود البحرية للبلاد.

وأشاد الرئيس بالجيش الصومالي لشجاعته واحترافيته في الدفاع عن الأمة واستعادة السلام والاستقرار، كما أكد مجددا التزامه بتعزيز قطاع الأمن وتعزيز قدرة ورفاهية القوات المسلحة.

ويعد مقر قيادة الجيش الوطني الصومالي المركز الرئيسي لتنسيق العمليات العسكرية في الصومال والإشراف عليها، وتهدف زيارة الرئيس إلى رفع معنويات وثقة الجيش الصومالي وإظهار دعم الحكومة وتقديرها لتضحياتهم.

ووقعت إثيوبيا مع أرض الصومال مذكرة التفاهم في الأول من يناير الجاري، وتسبب ذلك الأمر في غضب صومالي كبير على المستويين الرسمي والشعبي، إلى جانب إعلان عدد من الدول دعمها لسيادة الصومال وفي مقدمتهم مصر. 

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