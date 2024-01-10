الرئيس الصيني: الذكرى الـ60 لعلاقتنا الدبلوماسية مع تونس انطلاقة جديدة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إنه يقدر تنمية العلاقات بين بلاده وتونس ومستعد للعمل مع نظيره التونسي قيس سعيد لاتخاذ الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية كنقطة انطلاق جديدة وتحقيق تقدم أكبر بعلاقات التعاون الثنائية.

جاء ذلك خلال تبادل الرئيس الصيني رسائل التهاني اليوم الأربعاء مع نظيره التونسي؛ بمناسبة الذكرى الـ60 للعلاقات الدبلوماسية بين الصين وتونس.

وأضاف الرئيس الصيني - وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - "أن الصين وتونس تربطهما صداقة عميقة شهدت نموًا مطردًا منذ إقامتهما للعلاقات الدبلوماسية قبل 60 عامًا، بغض النظر عن كيفية تطور المشهد الدولي".

وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تعزيز الثقة السياسية المتبادلة بين الجانبين، وحققت التبادلات والتعاون تقدمًا كبيرًا في مختلف المجالات، منوهًا بأنه خلال قمة الصين والدول العربية في ديسمبر 2022 قد التقى الرئيس التونسي، وتوصلا إلى توافق مهم لرسم مسار تنمية العلاقات الصينية - التونسية.

من جانبه..قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس والصين اللتين ترتبطان بصداقة طويلة الأمد وتعاون مثمر حافظتا خلال السنوات الماضية على القيم المشتركة، وظلتا ملتزمتين بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيعها، وأجرتا تعاونًا وثيقًا بشكل متزايد فيما يتعلق بالشؤون الدولية والإقليمية.

وأضاف أن تونس مستعدة للعمل مع الجانب الصيني؛ لتعزيز نمط جديد من الشراكة تغطي مختلف المجالات، وتتميز بآفاق واسعة من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى أعلى.

