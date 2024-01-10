محافظ الوادي الجديد: منع دخول مستلزمات الإنتاج عن المتقاعسين عن سداد المديونيات

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، منع دخول مستلزمات الإنتاج والزراعة عن المستثمرين والشركات المتقاعسة عن سداد المديونيات المستحقة أو جدولتها وذلك في إطار جهود المحافظة لاسترداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد منح عدد من المُهل للمستثمرين والشركات المتقاعسة عن سداد المديونيات المستحقة أو جدولتها.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي نشرته الصفحة الرسمية للمحافظة، تكليف الجهات التنفيذية بسرعة حصر واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين، حفاظًا على هيبة وممتلكات الدولة وإتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين الجادين فيما بدأ مركز الداخلة ينفذ حملة مرور على المشروعات المتقاعسة لحظر دخول وخروج المنتجات ومستلزمات الإنتاج، لحين سداد المستحقات.

وأهابت المحافظة في بيانها الإعلامي، المستثمرين سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة؛ لتلافي وضع أسماء الشركات ونشرها بالقائمة السوداء للشركات التي يحظر التعامل معها من قِبل المحافظة.