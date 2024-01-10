ليفربول يسعى لتأمين تأهله لنهائي كأس الرابطة أمام فولهام المتمسك بالمفاجآت

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب "آنفيلد"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريقى ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ونظيره فولهام، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى كاس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وتأهل الريدز إلى دور نصف نهائى كأس الرابطه بعد الفوز على نظيره وست هام فى ربع النهائى، بينما صعد فولهام على حساب فريق إيفرتون بركلات الترجيح.

ويسعى ليفربول للتأهل لنهائى البطولة واستعادة اللقب مرة آخرى بعدما توج به مانشستر يونايتد فى آخر نسخة له، وسحب الكأس من قلعة آنفيلد التى تزينت به فى موسم 2021 / 2022.

وعلى الجانب الآخر يسعى فريق فولهام للتأهل للنهائى لأول مرة فى تاريخه من البطولة الأعرق فى أنجلترا، بعدما فشل فى ذلك قبل ذلك، وتكرار المفاجأة التى حدثت بالأمس بعد خسارة تشيلسى أمام مضيفه ميدلزبره بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.

ويخوض المنتصر من تلك المواجهة فى لقائى الذهاب الإياب، النهائى أمام الفائز من مواجهة تشيلسى وميدلزبره.

