عدنا للأجواء الشتوية.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يحدث اليوم انخفاض في قيم درجات الحرارة عن الأيام الماضية، حيث أن الفترة الماضية كانت درجات الحرارة مرتفعة بشكل أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 إلى 4 درجات، قائلة: "سجلنا قيم درجات حرارة مابين 23 و24 درجة في بعض الأيام".

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه بدءًا من اليوم ستتغير مصادر الكتل الهوائية التي تؤثر على البلاد، والتي ستكون قادمة من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، وإمتداد لمنخفض جوي يعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة.

وتابعت: "يمكن أن نقول إننا عدنا للأجواء الشتوية المائلة للبرودة فترة النهار لأن الانخفاض سيكون من 3 إلى 4 درجات في معظم محافظات الجمهورية، والأجواء نهارًا ستكون مائلة للبرودة على مناطق المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبري وشمال الصعيد. خاصة وجود نشاط للرياح والتي تتراوح ما بين ال30 إلى 40 كم على الساعة بمعظم محافظات الجمهورية.

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبري تكون 19 درجة مئوية، والمحسوسة 17 درجة نتيجة نشاط الرياح، لافتة إلى أن فترة الليل يوجد مزيد من الإنخفاض فى الطقس والصغري على القاهرة تصل ما بين ال10 وال11 درجة، وبعض الاماكن فى محافظات شمال الصعيد تكون ما بين ال5 وال6 درجات، ووسط سيناء أقل من 5 درجات، وبالتالي الأجواء شديدة البرودة فى معظم المحافظات، وتصل لحد الصقيع على بعض الاماكن من وسط سيناء والوادي الجديد.

وأشارت إلى أن هناك سقوط أمطار اليوم بصورة كبيرة على السواحل الشمالية الغربية، ومتوسطة على مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري، وتمتد بكميات أقل فى المناطق الداخلية خلال فترة المساء، وتكون خفيفة على بعض الاماكن من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبري، والأجواء شتوية حتي منتصف الأسبوع القادم.