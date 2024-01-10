أشرف عطية: جاهزون لاستقبال ضيوف الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة جاهزة لاستقبال ضيوف الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة والتى ستعقد فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل المقبل.

وجاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان، والكاتب الصحفى حسن أبو العلا مدير المهرجان.

وأشار المحافظ إلى أن مهرجان أفلام المرأة سيكون له طابع خاص هذا العام من خلال الإعداد والتنظيم الجيد والمتميز له لإخراجه بالشكل المشرف والراقى.

وأكد أن ضيوف المهرجان من المصريين والعرب والأجانب سيشاهدون عروس المشاتى فى ثوبها الجديد بعد ملحمة التطوير والتجميل التى شهدتها المحافظة فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للارتقاء بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة أصبح إضافة مهمة وحدثًا سنويًا لصناعة السياحة ينتظره أهالى المحافظة فى ظل الإقبال الكبير الذى تشهده عروض الأفلام، وجلسات منتدى نوت لقضايا المرأة بمشاركة مئات الفتيات والشباب من أبناء أسوان فى ورش المهرجان المتنوعة والتى حققت نجاحات كبيرة فى الدورات السابقة.

هذا فيما وجه محمد عبد الخالق، وحسن أبو العلا خالص شكرهم وتقديرهم للواء أشرف عطية على رعايته ودعمه اللامحدود لإنجاح فعاليات المهرجان، وتحقيق أهدافه ورسالته السامية بشكل رائع ، ومتابعته لكافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم، وتذليل أى عقبات بفكر ورؤية مستنيرة.

وأكدوا أن محافظة أسوان تعتبر شريكًا رئيسيًا فى هذا الحدث الفنى والثقافى الذى ينقل للعالم صورة حضارية وحقيقية عن أهالى أسوان الذين يقدرون الفن والثقافة.

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