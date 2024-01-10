عبده الزراع: يوسف نوفل واحد من أعمدة الثقافة المصرية

احتفت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسيرة الناقد الأدبي يوسف نوفل ضمن برنامج "العودة إلى الجذور" الذي تقدمه وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الأدب والفكر بالمحافظات الذين قدموا عطاءات مهمة في حقلي الثقافة والإبداع.

أوضح الشاعر عبده الزراع: أن يوسف نوفل يعد أحد أعمدة مصر الثقافية، وأثرى حياتنا الثقافية والأدبية بالكثير من الإصدارات في مجال النقد والشعر والقصة، بالإضافة إلى تأليفه أول موسوعة عن الشعر العربي الحديث، ونال الكثير من الجوائز الكبرى تقديرا لمشواره ومنجزه الأدبي.

برنامج العودة إلى الجذور يأتي ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة لتكريم القامات الثقافية والأدبية في كل ربوع الوطن لاسيما في مسقط رؤوسهم إعلاءً لقيمة الأدب والإبداع بين الأجيال الجديدة.