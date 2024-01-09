فيصل الجمال: توكيلات بـ10 محافظات لتقديم بلاغات ضد رئيس حزب الوفد

قال فيصل الجمال، أمين صندوق الوفد السابق، ورئيس الحملة الوفدية لمقاضاة عبدالسند يمامة رئيس الحزب إنه تلقى عشرات الطلبات للانضمام إلى حملة البلاغات التي سيتم تقديمها ضد عبدالسند يمامة.



وأوضح الجمال، في تصريحات له، أنه تم الاتفاق مع عدد من المحامين في ١٠ محافظات حتى الآن لتلقي التوكيلات الرسمية من أعضاء الوفد لتقديم البلاغات، ومستمرون في الإتفاق مع عدد آخر من المحامين لتغطية باقي المحافظات.



وتابع: “سوف أتلقى على الواتس آپ الخاص بي صورة كارنيه عضوية الحزب ورقم التواصل لكل راغبي الإنضمام للبلاغات تمهيداً لحصر وإعداد الكشوف الخاصة بعدد البلاغات، وسيتم إبلاغ (كل من ينضم لحملة البلاغات) بإسم المحامي الذي سيقوم بتوكيله لتقديم البلاغات”.

وأردف: “سنقتص بالقانون ممن استهان بقدرة الوفديين ولم يدرك حجم إيمانهم بقضيتهم وسوف نستعيد أموال الوفد ولن نفرط في الأمانة، لأن أبناء الوفد رجال، ولن تمر جريمة التنازل عن المال العام دون حساب”.