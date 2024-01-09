مصادرة 65 طن ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية

صادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، 65 طن ملح طعام خام ومعبأ بإجمالي ٢٦٠٠ شكارة، زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم، داخل مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، خلال حملة مُكبرة بمنطقة برج العرب.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.

وأفاد البيان الصادر عنها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على وكيل النائب العام.

جاء ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.