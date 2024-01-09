ننشر أسماء المكرمين ضمن خطة التدريب ومنظومة الرد على الشكاوى بجنوب سيناء

كرم اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر المتابعة الدورى الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، أوائل الدور الأول لخطة التدريب للعام المالي 2023 / 2024، وكذا والمتميزين في منظومة الرد علي شكاوى المواطنين بالديوان العام.
جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، والقيادات التنفيذية.
وجاء المكرمين كالتالي:
أولا: أوائل الدور الأول لخطة التدريب للعام المالي 2023 / 2024
إسراء عاطف حامد فرج متخصص حاسب آلي
إسلام فاضل محمد سليمان مفتش شؤون البيئة
عمرو طه عبد الحميد سليمان مدير مركز العمليات والأزمات
مهندسة مى عبد المنعم سعد احمد مهندسه بشرم الشيخ
نادر نعيم إبراهيم أحمد مفتش مالي وإداري
هاني عبد الحميد عبد الرحمن وكيل إدارة الموارد البشرية
علاء شعبان نصار عبيد مسؤول التدريب
ثانيا: المتميزون في عملهم بمنظومه الرد على شكاوى المواطنين
أحمد محمد عبد الله مدير إدارة خدمة المواطنين
دينا محمد موسى سبيت إدارة خدمة المواطنين
حمدي نعمان متولي إدارة خدمة المواطنين
هناء صلاح عبد الهادي إدارة خدمة المواطنين
وفي نفس السياق تم تكريم الدكتور نصر الدين خضري عميد فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء لدوره البارز في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.