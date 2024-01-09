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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بمشاركة مصرية.. غدا انطلاق مهرجان المسرح العربي في بغداد

مسرحية البؤساء
مسرحية البؤساء
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تنطلق غدا فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان المسرح العربي في بغداد، وهي الدورة الأطول في تاريخ المهرجان حيث تستمر على مدار 9 أيام لتنتهي يوم 8 يناير الجاري. 

ويشارك ضمن فعاليات المهرجان العرض المصري “البؤساء”، وهو العرض الوحيد الذي يمثل مصر ضمن عروض المسارين الثاني والثالث بالمهرجان، والمسرحية إعداد وإخراج المخرج المسرحي ومصمم الإضاءة محمود حسن حجاج الشهير بـ “جراتسي”.

 وحصل العرض الفترة الأخيرة على العديد من الجوائز منها جائزة أفضل مخرج مركز ثالث وأفضل ديكور من مهرجان جامعة عين شمس، وأيضا أفضل مخرج بالدورة الخامسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

البؤساء مهرجان المسرح العربي بغداد