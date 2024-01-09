محافظ دمياط تستعرض مشروع حينا في قرية الشعراء

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، آخر التطورات بمشروع التنمية الحضرية " حيّنا " الجارى تنفيذه بمنطقة الشعراء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat و وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمراني..

هذا وقد جاء ذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور المهندس عمرو لاشين مدير برنامج الحوكمة والسياسات ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و مدير إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة و ممثلى هيئة المساحة وحماية النيل والرى ..

و بحثت " المحافظ " آخر التطورات بالمشروع وإجراءات الرفع المساحى و الحصر الدقيق للمخطط التفصيلي للمنطقة، كما ناقشت آلية تلافى جميع المعوقات لاستكمال كافة الخطوات المُتعلقة بالمشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو إعادة ترتيب الأراضى بما يساهم في تحقيق عائد تشاركى على الإدارة المحلية والأهالى ..

وأكدت " الدكتورة منال عوض " ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لوضع منهجية محددة تساهم فى الدفع باجراءات المشروع الذى يجرى تنفيذه بمنطقة الشعراء بمحافظة دمياط كثانى محافظة على مستوى الجمهورية لتنفيذ مشروع التنمية الحضرية لدعم الأهداف التنموية والاقتصادية وتعزيز البنية الأساسية والتحتية وتقديم الدعم الفنى وبناء القدرات للعاملين بهذا المجال.

واستقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها اليوم الثلاثاء ، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط،.

و استهل رئيس الجامعة اللقاء بتقديم التهنئة إلى محافظ دمياط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كما ناقشا عدد من ملفات التعاون المشترك بين الجانبين لدعم مجالات البحث العلمى والابتكار و عدد من القطاعات لتحقيق التنمية على أرض المحافظة..

وفى هذا السياق،، أكدت " الدكتورة منال عوض " حرص المحافظة على تحقيق التعاون مع الجامعة وذلك باعتبارها صرح علمى كبير تمتلك خبرات واسعة ومهمة لدعم المجالات المختلفة، مؤكدة أنه تم بالفعل تفعيل خطة تعاون لتحقيق الاستراتيجية التنموية .

