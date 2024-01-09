"الشيوخ" يوافق على قبول استقالة سامح عاشور

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على استقالة النائب سامح عاشور من عضوية المجلس.

وجاء ذلك بعدما استعرض رئيس المجلس، طلب النائب سامح عاشور، بالاستقالة من عضوية المجلس، وذلك للترشح في انتخابات نقابة المحامين.

واستعرض النائب سامح عاشور طلبه، بالإستقالة، قائلا: نقابة المحامين هي وطني وعنواني الذي أعتز به وأرى أهمية تضافر المحامين لرفع شأن النقابة والمهنة في مصر

وإنني ممتن للرئيس السيسي الذى منحنى شرف الوجود بالمجلس وذلك مسئولية ممتدة لصالح الوطن

وأكرر اعتذازي بالأعضاء بالمجلس، واستعرض تاريخ نقابة المحامين ودورها الوطنى فى المواقف السياسية خلال الفترة الماضية ومنها 30 يونيو.

وطلب عاشور موافقة الأعضاء على استقالته.

وأعلن المجلس موافقته على الطلب بناء على رغبة النائب، ليعلن رئيس المجلس خلو مقعده.