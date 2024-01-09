"مريضة سرطان".. وفاة سائحة أمريكية أثناء قضاء إجازتها بالأقصر

توفيت سائحة أمريكية الجنسية، في العقد الثامن من العمر، بعد إصابتها بحالة إغماء داخل أحد الفنادق السياحية فئة الـ 5 نجوم المطلة على النيل متأثرة بمرضها بالسرطان خلال قضائها إجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وكان قد ورد بلاغ يفيد بوجود حالة إغماء لسائحة أجنبية أمريكية الجنسية بأحد فنادق الأقصر، وعلى الفور انتقلت شرطة السياحة والآثار بقيادة العقيد حسام الدين محمد رئيس مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر، والأجهزة المعنية إلى الفندق موقع البلاغ، حيث تم العثور على جثة هامدة لسائحة تدعى "سالي آن كيرنيك" 75 سنة، أمريكية الجنسية.

وبسؤال زوجها "ستيفن لي كيرنيك" أكد أن زوجته المتوفاه لديها تاريخ مرضي وتم تشخيصها بورم في الثدي والمبيض منذ 4 أعوام، وأنهم قدموا إلى الأقصر، لقضاء أجازة أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية بصحبة شركة سياحية، ولكن زوجته تعرضت لحالة إغماء أثناء تواجدها في الفندق، ولم يتمكن من إسعافها.

وعلى الفور، تم نقل جثة السائحة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية لحين الانتهاء من التحقيقات، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واستدعاء الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري على السائحة لبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وكثفت شرطة مباحث السياحة والآثار من تحرياتها تمهيداً لاستدعاء ممثل السفارة واستخراج تصريح بتسليم الجثمان لذويها، وتم إخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.