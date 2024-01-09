بتوجيهات رئاسية.. الموازنة الجديدة تستهدف تحسين معيشة المواطنين.. وخبراء: تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل على زيادة الاستثمارات العامة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحسين الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يتناسب مع معدلات التضخم مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الطبقات الأكثر احتياجًا من خلال برنامج تكافل وكرامة وبرنامج الدعم النقدي المشروط وبرنامج دعم الخبز المدعم.

وأضاف خلال بيان اصدرته الوزراة اليوم الثلاثاء أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة خلال العام المالي القادم 2024/2025 إلى نحو 350 مليار جنيه بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق فرص عمل جديدة.

ويأتي توجيه الرئيس السيسي بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار العالمية والتي أثرت على الأوضاع الاقتصادية في مصر والعديد من الدول الأخرى.

دعم السلع الأساسية

وفي ذلك السياق أشاد الدكتور على الادريسى الخبير الاقتصادى بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بتحسين أحوال المواطنين من خلال الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025 وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام على مسار تحسين أحوال المواطنين والعمل المستدام على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد خلال تصريح خاص للبوابة نبوز أن دعم السلع الأساسية من الإجراءات المهمة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وتشمل هذه السلع القمح، والسكر، والزيت، واللحوم، والدجاج، والأسماك وتهدف إلى تقليل عبء ارتفاع الأسعار على المواطنين.

توفير فرص عمل جديدة

ومن جانبه يرى الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أن توجيهات الرئيس السيسي لوزير المالية اليوم تساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعتبر من الإجراءات المهمة لخفض معدلات البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكد خلال تصريح خاص للبوابة نيوزأن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرفي الموازنة الجديدة يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب والمرأة.

واوضح أن الحكومة تسعى من خلال الموازنة الجديدة إلى تحسين أحوال المواطنين بشكل شامل وذلك من خلال زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمعاشات ودعم السلع الأساسية وتوفير فرص عمل جديدة.