برلماني: التعليم الفني قاطرة التنمية والنهوض بالصناعة

قال النائب مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تعمل على تطوير منظومة التعليم الأساسي بما يتلاءم مع جهودها في تنفيذ أهداف خطة التنمية الشاملة.

وأوضح سالمان، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن تجربة المدارس التكنولوجية التطبيقية أثبتت رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن مستقبل التعليم في مصر مرتبط بتنمية المهارات ورعاية المواهب القائمة على الفهم والاستيعاب.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والنهوض بالصناعة حيث تقوم هذه المدارس بتأهيل الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل مما يعمل على توفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل.

ولفت النائب مصطفى سالمان، إلى أن المدارس التكنولوجية التطبيقية نموذج ناجح للمدارس المتخصصة، التي تعتمد على التعاون مع القطاع الخاص لتلبية احتياجاته من الكوادر الفنية المتخصصة، خاصةً في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره يمثل أحد العناصر الأساسية لعملية الصناعة والتنمية، إلى جانب المهن الحرفية.

ويشار إلى أن مجلس الشيوخ يناقش خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب المناقشة العامة للنائب جميل حليم حبيب و20 نائبا آخرين بشأن سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية، وبصفة خاصة التوسع فى إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافى، خاصة وأن المتمركز منها فى نطاق القاهرة الكبرى وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعى.