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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

مجلس كنائس الشرق الأوسط يعلن عنوان أسبوع الصلاة هذا العام

جانب من المؤتمر الصحفي
جانب من المؤتمر الصحفي
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يشارك مجلس كنائس الشرق الأوسط مع المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان، في مؤتمر صحفي، حيث يتمّ إعلان انطلاق "أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيّين" 2024 .

وأعلن مجلس كنائس الشرق الأوسط عبر صفحة الرسمية علي منصات التواصل الإجتماعي بان شعار أسبوع الصلاة هذه السنة يحمل عنوان  "أحِبَّ الرَّبَّ إلٰهَكَ… وَأحِبَّ قَريبَكَ مِثلَمَا تُحِبُّ نَفْسَكَ" (لوقا 10: 27). 

كما يعرض مجلس كنائس الشرق الأوسط برنامج سنته اليوبيليّة (1974-2024)، معلنًا أيضًا الحدث المسكوني الموسيقي الّذي سيُقام للمناسبة في بيروت، يوم السبت 20 يناير 2024.
يتضمّن المؤتمر كلمات عدّة من  المطران يوسف سويف، رئيس اللّجنة الأسقفيّة للعلاقات المسكونيّة في مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، الدكتور ميشال عبس، الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط،  مارك مرهج، منظّم الحدث المسكوني الموسيقي، والخوري طانيوس خليل، عميد كليّة العلوم الدينيّة واللّاهوتيّة في جامعة الحكمة في لبنان.

مجلس كنائس الشرق الاوسط المركز الكاثوليكي للإعلام لبنان أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحي ين أح ب الر ب إلٰه ك … و أح ب ق ريب ك م ثل م ا ت ح ب ن ف س ك الحدث المسكوني الموسيقى بيروت