النيابة تطلب التحريات حول حريق شقة سكنية بأكتوبر

بدأت التحقيقات حول حريق نشب داخل شقة سكنية كائنة بأحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر، دون وقوع إصابات، وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بإنتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بمدينة 6 اكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.