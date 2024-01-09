"حجازي": أعددنا استيراتيجية عن التعليم الفني ستقضي على بعبع الثانوية العامة

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن إعداد استراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفنى، وتم عرضها على مجلس الوزراء، تضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها، وأنها سوف تقضى على بعبع الثانوية العامة.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الثلاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

واضاف وزير التربية والتعليم، عرضنا على القيادة السياسية تنظيم مؤتمر قومى كبير بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ليكون لدينا ثانوية عامة مختلفة، تتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، وذلك بالتنسيق مع التعليم العالى فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة حيث لا تعمل الوزارة منفردة بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالى

وأضاف وزير التربية والتعليم، أيضا تتضمن الاستراتيجة الجديدة، الأخذ فى الاعتبار رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية في الثانوية العامة.