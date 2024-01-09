البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 68.5 مليون دولار لصالح الجابون

وافق البنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 68.5 مليون دولار لصالح الجابون من أجل تسريع تنفيذ مشروع للتحول الرقمي في البلاد.

ويأتي هذا القرض في إطار مشروع "الجابون الرقمية"، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة الرقمية.

وتشمل الأنشطة التي سيتم تمويلها من خلال هذا القرض ما يلي:

تسريع اعتماد الخدمات العامة الرقمية، مثل الخدمات المالية والتعليم والصحة.

تعزيز حماية البيانات والأمن السيبراني.

تحسين أمن تبادل البيانات داخل القطاع العام.

تحديث أنظمة الهوية القانونية.

