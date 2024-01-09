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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البنك الدولي يوافق على قرض بقيمة 68.5 مليون دولار لصالح الجابون

البنك الدولي
البنك الدولي
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وافق البنك الدولي اليوم على قرض بقيمة 68.5 مليون دولار لصالح الجابون من أجل تسريع تنفيذ مشروع للتحول الرقمي في البلاد.

ويأتي هذا القرض في إطار مشروع "الجابون الرقمية"، الذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في البلاد وتحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة الرقمية.

وتشمل الأنشطة التي سيتم تمويلها من خلال هذا القرض ما يلي:

تسريع اعتماد الخدمات العامة الرقمية، مثل الخدمات المالية والتعليم والصحة.
تعزيز حماية البيانات والأمن السيبراني.
تحسين أمن تبادل البيانات داخل القطاع العام.
تحديث أنظمة الهوية القانونية.
 

البنك الدولي الجابون التحول الرقمي