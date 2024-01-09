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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قصف إسرائيلي على محيط المستشفى الأوروبي ومناطق متفرقة من خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بقصف مدفعي على محيط المستشفى الأوروبي ومناطق متفرقة من خان يونس.

كما نفذت قوات الاحتلال، أمس الإثنين، هجومًا بأحزمة نارية مستخدمين طائرات مسيرة على المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب غزة.

يذكر أن في اليوم الـ94 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تستمر قوات الاحتلال في شن غاراتها على قطاع غزة، ونتج عن تلك المجازر استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الفلسطينيين، أكثرهم من الأطفال والنساء، ليصل حصيلة الشهداء الفلسطينيين أكثر من 23 ألف شهيد.

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