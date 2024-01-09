قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.. قمة نارية تجمع مانشستر سيتي وتوتنهام بالدور الرابع

أسفرت قرعة دور الـ32 (الدور الرابع) من كأس الاتحاد الإنجليزي، عن مواجهة نارية بين فريقي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير، في إطار منافسات البطولة المحلية.

ويعد هذا اللقاء من أقوى مواجهات دور الـ32، حيث يلتقي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع صاحب المركز الخامس في جدول الترتيب، في مباراة يتوقع أن تكون ممتعة وقوية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بينما يحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 39 نقطة.

ويسعى مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل مواصلة مسيرته الناجحة في البطولة، حيث يأمل الفريق في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

أما توتنهام، فيسعى إلى الفوز في هذه المباراة، من أجل تعويض نتائجه السلبية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوقع أن تكون هذه المباراة ممتعة وقوية، حيث يمتلك كلا الفريقين مجموعة مميزة من اللاعبين، القادرين على صناعة الفارق.

وجاءت نتائج قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي كتالي:

واتفورد ضد ساوثهامبتون.

بلاكبرن ضد ريكسهام.

بورنموث ضد سوانزي سيتي.

وست بروميتش ألبيون ضد برينتفورد/ولفرهامبتون.

وست هام/بريستول سيتي ضد نوتينجهام فورست/بلاكبول.

ليستر سيتي ضد هال سيتي/برمنجهام.

تشيلسي ضد أستون فيلا.

إيبوسيتش تاون ضد ميدستون يونايتد.

ليفربول ضد نورويتش سيتي/بريستول روفرز.

توتنهام ضد مانشستر سيتي.

ليدز يونايتد ضد بليموث.

كريستال بالاس/إيفرتون ضد لوتون تاون/بولتون واندرز.

نيوبورت كونتري/إيستليج ضد ويجان/مانشستر يونايتد.

شيفيلد يونايتد ضد برايتون.

فولهام ضد نيوكاسل يونايتد.