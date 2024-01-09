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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. الاحتلال يقتحم بالجرافات العسكرية المحور الغربي لمدينة طولكرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، بالجرافات العسكرية، مدينة ومخيم طولكرم، كما نشر الطائرات المسيرة للإستطلاع ومراقية جميع التحركات داخل المدينة والمخيم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما انتشر الاحتلال في مختلف شوارع المدينة، وصولًا إلى محيط مخيم طولكرم، كما حاصر الاحتلال مخيم طولكرم من جميع مداخله.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الإثنين، أن قوات الاحتلال، قامت باغتيال 3 شبان فلسطينيين  تابعين للمقاومة في منطقة شرق مدينة طولكرم الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى طولكرم، وهم يوسف علي  22 عامًا، وعاهد سلمان 23 عامًا، وطارق أمجد 24 عامًا.

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