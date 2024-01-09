فلسطين.. الاحتلال يقتحم بالجرافات العسكرية المحور الغربي لمدينة طولكرم

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، بالجرافات العسكرية، مدينة ومخيم طولكرم، كما نشر الطائرات المسيرة للإستطلاع ومراقية جميع التحركات داخل المدينة والمخيم، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

كما انتشر الاحتلال في مختلف شوارع المدينة، وصولًا إلى محيط مخيم طولكرم، كما حاصر الاحتلال مخيم طولكرم من جميع مداخله.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، يوم الإثنين، أن قوات الاحتلال، قامت باغتيال 3 شبان فلسطينيين تابعين للمقاومة في منطقة شرق مدينة طولكرم الواقعة في شمال غرب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بوصول 3 شهداء إلى مستشفى طولكرم، وهم يوسف علي 22 عامًا، وعاهد سلمان 23 عامًا، وطارق أمجد 24 عامًا.