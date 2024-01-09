بعد واقعة أوستن.. البيت الأبيض يعلن موقف بايدن من استمرار وزير الدفاع في منصبه

صرحت المُتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان - بيير، اليوم الاثنين، بأن وزير الدفاع لويد اوستن لا يزال يتمتع بالثقة الكاملة للرئيس جو بايدن يحتفظ مشيرة إلى أنه ليس هناك ثمة تفكير في إقالته، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

جاء هذا التصريح خلال فترة تساؤلات يشهدها الكونغرس حول صمت أوستن لبضعة أيام حول دخوله المستشفى لتلقي العلاج الطبي.

وقالت جان - بيير للصحفيين بعد زيارة بايدن إلى ولاية ساوث كارولينا: "الرئيس ما زال يحتفظ بثقته الكاملة بأوستن، وسيظل متمسكًا بها".

وأضافت أن بايدن تحدث مع أوستن يوم السبت وأشاد بالطريقة التي تعامل بها مع مسؤولياته وأعرب عن امتنانه له على تحمُّله "المسؤولية الكاملة" عن عدم إبلاغ البيت الأبيض بدخوله المستشفى.

وحرص وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على إخفاء دخوله إلى المستشفى في أول أيام العام الجديد عن الرئيس والجمهور لعدة أيام، حيث أعلن يوم السبت أنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذا السرية.

أُدخِل أوستن البالغ من العمر 70 عامًا إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني بسبب مضاعفات بعد إجراء طبي اختياري في الوقت الحالي، وفقًا لبيان وزارة الدفاع الأمريكية.

وأبقت الوزارة بهذا الأمر طي الكمان في السر لمدة 5 أيام، مما أثار اتهامات من السيناتور روجر ويكر، الرئيس الجمهوري للجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بأن الوزارة تقاعست في إبلاغ الكونجرس فورًا بمثل هذه الحالات وفقًا للقانون.