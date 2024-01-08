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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرعة كأس ملك إسبانيا.. الريال يواجه أتلتيكو بديربي مدريد وبرشلونة أمام أونيونيستا

كأس ملك إسبانيا
كأس ملك إسبانيا
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أنتهت منذ قليل مراسم قرعة ثمن نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، والتي اقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد.

 وشهدت القرعة اصطدم فريق برشلونة بنادي أونيونيستا سلامنكا، الذي عبر الي الدور الحالي بعد اقصاء فريق فياريال بركلات الترجيح.

بينما يواجة فريق ريال مدريد بديربي المدينة أمام فريق أتلتيكو في مواجهة مرتقبة.

 

وكانت قرعة كأس الملك كالتالي:

جيرونا ضد رايو فاييكانو

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد

أتلتيك بلباو وألافيس

فالنسيا ضد سيلتا فيجو

أوساسونا ضد ريال سوسيداد

خيتافي ضد إشبيلية

تنريفي ضد ريال مايوركا

سالامانكا ضد برشلونة

 

ومن المقرر أن تقام مباريات ثمن النهائي أيام 16 و17 و18 يناير الجاري، بينما لقاءات ربع النهائي يوم 24 يناير، وستقام لقاءات نصف النهائي في شهر فبراير المقبل، وستقام مباريات الذهاب يوم 7 والإياب يوم 28، بينما المباراة النهائية ستقام يوم 6 إبريل المقبل.

أتلتيكو أونيونيستا سلامنكا كأس ملك إسبانيا برشلونة ريال مدريد