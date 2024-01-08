45 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ 27% فى بنكي الأهلي ومصر

بلغت حصيلة شهادات الـ23.5% والـ27% من بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 45 مليار جنيه، منذ طرحها يوم الجمعة الماضي.

وكشف محمد الأتربي رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن بلوغ حصيلة بنك مصر 15 مليار جنيه.

ومن جانبه، كشف البنك الأهلي عن جمعه نحو 30 مليار جنيه حصيلة شراء شهادات الـ 23.5% والـ27%.

وأعلن أكبر بنكان حكوميان فى مصر مساء يوم الجمعه الموافق 5 يناير 2024، عن طرح شهادة إدخار جديدة لأجل سنة، بفائدة ثابتة تصرف شهريا تصل إلى 23.5% وفائدة 27% تصرف في نهاية المدة بحد أدنى يبدأ من 1000 جنيه لشراء الشهادة.

ويمكن شراء الشهادات من خلال الإنترنت والموبايل البنكي للبنكان، كما يمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ابتداءا من 8 يناير 2024.